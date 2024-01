Erzieherinnen verhindern wohl Kohlenmonoxid-Unglück in Ebelsbach

Ebelsbach: In der unterfränkischen Gemeinde im Kreis Haßberge haben umsichtige Erzieherinnen eine größere Katastrophe verhindert. In einem Kindergarten war gestern Kohlenmonoxid ausgetreten, zwei Kinder und vier Betreuerinnen wurden verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Erzieherinnen hatten nach einem Aufenthalt im Keller des Gebäudes unter Schwindel und Übelkeit gelitten. Die Erwachsenen öffneten die Fenster, brachten die Kinder nach draußen und verständigten die Feuerwehr. Die stellte hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen fest. Dem Roten Kreuz zufolge hätten diese durchaus Potenzial für schwere oder gar tödliche Verletzungen gehabt. Zur Zeit des Kohlenmonoxid-Austritts waren 66 Kinder in der Einrichtung. Vermutet wird ein Defekt an der Heizungsanlage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 09:00 Uhr