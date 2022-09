Erzeugerpreise steigen in der Eurozone mit Rekordtempo

Gletscher in Tirol schmilzt so schnell wie nie

Innsbruck: Ein seit Jahrzehnten unter genauer wissenschaftlicher Beobachtung stehender Gletscher in Tirol schmilzt so schnell wie nie. Laut Daten der Universität Innsbruck hat der Hintereisferner im Ötztal in diesem Jahr fünf Prozent seines Gesamtvolumens verloren. Das entspricht nach Angaben des Instituts knapp 20 Millionen Kubikmeter Wasser. Das sei etwa so viel wie die Stadt Innsbruck in 20 Monaten an Trinkwasser verbraucht. Die Forscher gehen davon aus, dass vom Hintereisferner in zehn bis 20 Jahren nur noch die Hälfte übrig sein werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2022 13:00 Uhr