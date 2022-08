Erzeugerpreise so stark gestiegen wie noch nie

Behörden haben neue Hinweise auf Ursache des Fischsterbens

Ueckermünde: Die genaue Ursache des Fischsterbens in der Oder ist nach wie vor unklar. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Backhaus, trat am Vormittag vor die Presse, um über den aktuellen Sachstand zu informieren. Die Untersuchungen geben nach seinen Worten keine Hinweise darauf, dass Quecksilber oder andere Schwermetalle im Fluss das Sterben ausgelöst haben könnten. Zweierlei sei aber auffällig: Ein hoher Salzgehalt und eine hohe Sauerstoffkonzentration. Gerade der hohe Salzgehalt erklärt laut Backhaus, warum sich eine bestimmte Algenart, die ein Fischgift produziert, massiv vermehrt hat. Im Moment favorisieren die Behörden die These, dass jemand Salzfrachten in die Oder geleitet hat, die dann die enorme Ausbreitung der giftigen Algenart zur Folge hatte. Was das Stettiner Haff angeht, gab der SPD-Politiker vorsichtige Entwarnung. Dort seien keine toten Fische entdeckt worden.

