Erzbistum München will in Missbrauchsfall Schadenersatz leisten

München: Das Erzbistum München/Freising will sich bei der Klage eines Missbrauchsopfers nicht auf Verjährung berufen. Damit ist der Weg für eine gerichtliche Aufarbeitung frei. Dabei handelt es sich um einen der zentralen Fälle aus dem Gutachten über sexuelle Gewalt in dem Erzbistum. In einer Mitteilung heißt es, die Erzdiözese sei bereit, ein angemessenes Schmerzensgeld zu leisten. Das dem Kläger und anderen Missbrauchsbetroffenen widerfahrene Leid bedauere man zutiefst. - Der Kläger geht nicht nur gegen den mutmaßlichen Wiederholungstäter - einen Priester - vor, sondern auch gegen den inzwischen verstorbenen Erzbischof Ratzinger und den früheren Münchner Erzbischof Wetter. Es geht dabei um den Umgang des Erzbistums mit Missbrauchsfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2023 12:00 Uhr