Erwerbstätige Syrer verringern laut Studie Fachkräftelücke

Köln: Menschen aus Syrien verringern laut einer Studie die Fachkräftelücke in Deutschland wesentlich. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft ergibt, dass 80.000 Syrer in Bereichen arbeiten, die besonders schwer zu besetzen sind. Dazu gehören unter anderem Stellen als Ärzte, Kfz-Mechatroniker und in der Bauelektronik. Seit dem Sturz des Assad-Regimes denken viele geflüchtete Syrer über eine Rückkehr in ihr Heimatland nach.

