Erwartete Freilassung von weiteren Geiseln in Gaza verzögert sich

Tel Aviv: Die erwartete Freilassung einer weiteren Gruppe von Geiseln der islamistischen Hamas verzögert sich. Das haben israelische Behörden am Abend bekannt gegeben. Von der Hamas hieß es dazu, Israel müsse erst das vereinbarte Abkommen einhalten, was Hilfslieferungen in den Gazastreifen angeht. Medien hatten zuvor von einer technischen Verzögerung gesprochen. Zur genauen Zahl der Geiseln, die heute freigelassen werden sollen, gab es ebenfalls unterschiedliche Angaben. Israelische Medien berichteten von Verhandlungen in letzter Minute darüber, ob 13 oder 14 Israelis freikommen. Sowohl Ägypten als auch Katar als vermittelnde Staaten gaben sich zudem optimistisch, dass die Feuerpause zwischen Hamas und Israel über die vereinbarten vier Tage hinaus verlängert werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 18:00 Uhr