Erträge russischer Vermögen sollen Ukraine Milliarden bringen

Sao Paulo: Die großen demokratischen Industrienationen ringen derzeit darum, wie sie eingefrorenes russisches Kapital zugunsten der Ukraine nutzen können. Finanzminister Lindner und sein französischer Kollege Le Maire beharrten bei einem G20-Treffen in Brasilien darauf, ausschließlich Erträge wie Zinsgewinne aus diesen Vermögenswerten in die Ukraine zu leiten. Die USA dagegen wollen russisches Geld am liebsten direkt einziehen. Laut US-Finanzministerin Yellen sind derzeit russische Vermögenswerte in Höhe von 285 Milliarden US-Dollar eingefroren. Eine Beschlagnahmung ist aus Sicht der USA die einfachste Möglichkeit, das Geld schnell zu nutzen. Einen solchen Schritt lehnen die EU-Staaten wegen rechtlicher Bedenken und wahrscheinlicher Vergeltungsmaßnahmen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 19:00 Uhr