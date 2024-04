Erstochene Ukrainer in Murnau waren Soldaten in Reha-Behandlung

Murnau am Staffelsee: Die beiden Ukrainer, die am vergangenen Samstag vor einem Einkaufszentrum in dem Markt in Oberbayern erstochen wurden, waren Soldaten. Laut dem ukrainischen Außenministerium waren die Männer, 36 und 23 Jahre alt, zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland. Außenminister Kuleba dankte den deutschen Ermittlern für die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 57-jährigen Russen, der die beiden auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum mit einem Messer attackiert haben soll. Der Ältere starb sofort, der Jüngere später im Krankenhaus. Die drei kannten sich womöglich. Bayerns Innenminister Herrmann sagte, derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine. Sicher sei, dass Alkohol eine Rolle gespielt habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 12:45 Uhr