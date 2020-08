Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Traunstein: Erstmals ist in Deutschland ein Wolf aus Südosteuropa nachgewiesen worden. Das hat ein Gentest ergeben. Die Verwandten des Wolfs sind in Slowenien und Kroatien beheimatet. Das Tier hatte im oberbayerischen Landkreis Traunstein und in Österreich insgesamt zehn Schafe gerissen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 02:00 Uhr