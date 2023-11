Erstmals seit Wochen wieder Angriffe auf ukrainische Hauptstadt Kiew

Kiew: In der Ukraine ist zum ersten Mal seit Wochen wieder die Hauptstadt von Russland angegriffen worden. Wie die Militärverwaltung von Kiew erklärte, waren Raketen und Drohnen im Einsatz. Mehrere Gebäude seien zerstört worden, Verletzte habe es aber nicht gegeben. Der Bürgermeister der Hauptstadt, Klitschko, hatte die Bewohner in der Früh dazu aufgerufen, in Bunkern Schutz zu suchen. Den Angaben zufolge konnte eine ballistische Rakete, die von Russland abgeschossen wurde, abgefangen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 18:00 Uhr