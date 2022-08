Erstmals seit Pelosi-Besuch wieder US-Kriegsschiffe rund um Taiwan

Nachrichtenarchiv - 28.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Erstmals seit dem Besuch von US-Spitzenpolitikerin Pelosi in Taiwan sind wieder amerikanische Kriegsschiffe in der Region unterwegs. Damit sei "das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik unterstrichen" worden, erklärte die US-Marine. Die Situation zwischen den USA, China und Peking war zuletzt deutlich angespannt - seit Pelosi Taiwan einen offiziellen Besuch abstattete. China erkennt den Inselstaat nicht als eigenständig an, sondern sieht ihn als abtrünnige Provinz. China hat nach dem Besuch ein Militärmanöver abgehalten - die Präsenz des chinesischen Militärs in der Region ist schon länger erhöht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2022 10:00 Uhr