Erstmals seit Monaten feuert Hamas wieder in Richtung Tel Aviv

Tel Aviv: Erstmals seit vier Monaten hat die islamistische Terrororganisation Hamas Raketen auf den Großraum Tel Aviv gefeuert. Nach israelischen Militärangaben wurden acht Raketen aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens abgefeuert. Mehrere Geschosse seien von der Raketenabwehr abgefangen worden. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren mehrere Explosionen zu hören. In mehreren Städten im Großraum Tel Avivs gab es Raketenalarm. Zwei Frauen wurden nach Angaben von Sanitätern leicht verletzt, als sie in Schutzräume eilten. Der militärische Arm der Hamas reklamierte die Angriffe für sich. Es handele sich dabei um eine Reaktion auf die - so wörtlich - "zionistischen Massaker gegen Zivilisten", hieß es in der Erklärung der Kassam-Brigaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 17:00 Uhr