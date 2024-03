Erstmals Schweineniere in Menschen transplantiert

Boston: Zum ersten Mal weltweit ist einem Menschen erfolgreich eine Schweineniere als Ersatzorgan eingesetzt worden. Der Eingriff fand in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Massachusetts statt. Mediziner bestätigten, dass der an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit leidende Mann das genetisch veränderte Organ bereits am Samstag eingepflanzt bekommen hat. Nun stehe der Patient bereits vor seiner Entlassung, hieß es weiter. STOPP// Die Transplantation bringt Hoffnung für viele Menschen, die auf Spenderorgane angewiesen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 07:00 Uhr