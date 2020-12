Erstmals mehr als 4000 Corona-Patienten auf der Intensivstation

Massentests in Österreich stoßen auf reges Interesse

Wien: In Österreich haben am Morgen die freiwilligen Corona-Massentests in den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und in Wien begonnen - und sie stoßen auf reges Interesse. Nach Berichten österreichischer Medien bildeten sich in Wien und Innsbruck lange Warteschlangen vor den Teststationen. Ziel der Regierung ist es, dass sich in den nächsten Wochen mehrere Millionen Österreicher untersuchen lassen. So sollen auch symptomfreie Infizierte entdeckt und Infektionsketten durchbrochen werden. Die Bundesregierung lehnt die Strategie der Massentests bisher ab. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums verwies auf Expertenmeinungen, wonach es besser ist dort zu testen, wo Infektionsfälle auftreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 14:00 Uhr