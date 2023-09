Erstmals kommen wieder Getreideschiffe in ukrainischem Hafen an

Kiew: Seit dem Stopp des Getreideabkommens sind erstmals wieder zwei Frachter in einem ukrainischen Hafen angekommen. Wie die Regierung in Kiew am Abend bekannt gab, nutzten die beiden Schiffe einen Korridor entlang der westlichen Schwarzmeerküste. Sie seien nun im Hafen von Tschernomorsk und sollten dort mit fast 20.000 Tonnen Weizen für Afrika und Asien beladen werden. Russland hatte im Juli das Abkommen nicht mehr verlängert, das die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Die Ukraine will nun den Korridor entlang der Küste weiter offenhalten, um die Blockade zu umgehen.

