Erstmals Graphic Novel für Preis auf der Leipziger Buchmesse nominiert

Leipzig: Zum ersten Mal ist eine Graphic Novel für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik nominiert. Es ist das Werk "Genossin Kuckuck" von Anke Feuchtenberger. Es sei eine fantastische Reise in den deutschen Osten, lobte die Jury bei der Bekanntgabe der Nominierungen. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik wurde erstmals ein Hörbuch nominiert - mit dem Titel "Jahrhundertstimmen 1945-2000". Es versammele Originalaufnahmen aus der deutschen Geschichte, so die Jury. Sie hat insgesamt 15 Werke ausgewählt. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird am 21. März in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 12:00 Uhr