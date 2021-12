Erstimpfziel auf Ende Januar verschoben

Bei Hospitalisierungsinzidenz gibt es offenbar Verzerrung

Berlin: Wie bei den Corona-Inzidenzen gibt es offenbar auch bei den Hospitalisierungs-Inzidenzen Verzerrungen in den Statistiken. Nach einer Umfrage der Welt am Sonntag unter den Bundesländern fließen trotz anderslautender Forderung des Robert-Koch-Instituts weiterhin auch Patienten ein, die nicht wegen Covid19 ins Krankenhaus gekommen sind. In Rheinland-Pfalz beispielsweise sei Corona zum Stichtag 15. Dezember nur in 53 Prozent der Fälle Ursache für die Hospitalisierung gewesen. 27 Prozent der Patienten wurden aus anderen Gründen eingeliefert. Für die übrigen 20 Prozent liegen keine Informationen vor. Berlin teilte mit, nur in 47 Prozent der angegebenen Fälle sei Covid der Hauptgrund gewesen. In anderen Bundesländern, so die Welt am Sonntag, zeigten sich ähnliche Tendenzen. Unter anderem aus Bayern hat die Zeitung nach eigenen Angaben keine Informationen bekommen. Einige Bundesländer rechtfertigten die Unschärfe in den Daten damit, dass es unerheblich sei, ob Patienten mit oder wegen Corona aufgenommen würden – die Auslastung sei so oder so hoch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2021 09:00 Uhr