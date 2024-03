Erstes US-Schiff mit Ausrüstung für Hilfs-Pier ist Richtung Gaza unterwegs

Washington: Kurz vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan hat US-Präsident Biden erneut eine Waffenruhe für den Gaza-Streifen gefordert. Diese solle sechs Wochen dauern und mit einem Gefangenenaustausch beginnen, sagte Biden im US-Fernsehen. Über die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen sagte Biden: Das stehe im Widerspruch zu dem, wofür Israel stehe. Es sei ein großer Fehler. Auch Vize-Kanzler Habeck appellierte an Israel das Vorgehen im Gazastreifen zu ändern. Die Terrororganisation Hamas hält an ihrer Forderung nach einem Waffenstillstand und dem Abzug der israelischen Armee fest, ist einem Medienbericht zufolge aber zu weiteren Verhandlungen bereit. Die Vermittler Ägypten, Katar und die USA setzen heute ihre Gespräche fort. - Unterdessen ist das erste US-Schiff unterwegs, das Ausrüstung für den Bau des geplanten Hafens an Bord hat, über den Hilfslieferungen direkt nach Gaza gelangen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 08:00 Uhr