Erstes Hilfsschiff mit 200 Tonnen Lebensmittel an Bord erreicht Gaza

Gaza: Ein erstes Schiff mit rund 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord hat den Gazastreifen erreicht und wird dort entladen. Die Organisation "World Central Kitchen" hat die Lieferung in Auftrag gegeben. Die Lebensmittel sollen für 37 Millionen Mahlzeiten reichen. Auch die USA planen Hilfslieferungen per Schiff, dafür soll vor der Küste ein provisorischer Hafen angelegt werden. Bundeskanzler Scholz bricht heute zu einer zweitägigen Reise in die Region auf. Erste Station ist Jordanien, morgen fliegt er dann weiter nach Israel, wo er mit Ministerpräsident Netanjahu zusammentrifft. Es ist die zweite Israel-Reise des Bundeskanzlers seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 08:00 Uhr