Erstes Flugzeug aus Niger ist in Paris gelandet

Paris: Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im Niger ist das erste französische Evakuierungs-Flugzeug am Flughafen Paris Charles de Gaulle gelandet. An Bord waren laut Außenministerium mehr als 260 Menschen, hauptsächlich Franzosen. Frankreich hatte gestern drei Flugzeuge in die nigrische Hauptstadt Niamey geschickt, um Franzosen, Deutsche und andere EU-Bürger auszufliegen. Nach Angaben der Militärjunta öffnet Niger wieder die Grenzen zu fünf Nachbarländern. Das Militär hatte sie kurz nach dem Putsch geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2023 03:00 Uhr