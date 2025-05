Erstes ESC-Halbfinale bringt Final-Ticket für Schweden

Basel: Im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest haben sich weitere Länder mit ihren Songs das Finale ersungen. Dazu gehört Schweden mit der Boy-Group KAJ und deren Sauna-Lied "Bara Bada Bastu". Auch Estland, die Ukraine, die Niederlande, Norwegen und Albanien schafften es, ebenso wie Island, San Marino, Polen und Portugal. Für Deutschland treten die österreichischen Geschwister Abor & Tynna an - sie waren bereits qualifiziert. Ihr Song "Baller" liegt bei den Wettbüros allerdings nicht unter den ersten zehn. Die große Show geht am Samstagabend in Basel über die Bühne.

