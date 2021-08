Erster Verdacht nach Vergiftungsfällen an der Technischen Universität Darmstadt

Nachrichtenarchiv - 23.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Darmstadt: Nach den Vergiftungsfällen an der Technischen Universität Darmstadt hat die Polizei einen ersten Verdacht: Die Ermittler gehen davon aus, dass ein gesundheitsschädlicher Stoff in mehreren Milch-Packungen und Wasserbehältern verantwortlich für die Erkankung von sechs Menschen ist. Nach derzeitigem Stand seien die Behälter im Laufe des vergangenen Wochenendes mit dem Stoff versetzt worden, hieß es. Um was es sich genau handelt, ist noch unklar. Die sechs Personen hatten in einer Uni-Teeküche etwas gegessen oder getrunken und mussten dann mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 23.08.2021 22:00 Uhr