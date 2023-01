Erster Tanker mit Flüssiggas trifft in Wlhelmshaven ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Geiger scheitert in Qualifikation für Skispringen in Innsbruck

Innsbruck: Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger hat keine Chance mehr auf eine gute Platzierung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Der Oberstdorfer schied überraschend in der Qualifikation für das Springen in Innsbruck aus und wird morgen nicht dabei sein. Geiger war bisher Fünfter in der Gesamtwertung. Auch kein anderer Deutscher schaffte es am Nachmittag in der Vorausscheidung unter die besten Zehn. Philipp Raimund landete auf Rang elf. Den Quali-Sieg sicherte sich der Pole Dawid Kubacki. Der Gesamtführende Halvor Egner Granerud aus Norwegen wurde Dreizehnter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 15:00 Uhr