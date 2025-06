Erster Sonderflug hat Deutsche aus Nahost nach Frankfurt gebracht

Am Flughafen Frankfurt ist am Abend ein Flieger gelandet, der deutsche Staatsbürger über Jordanien aus Israel ausgeflogen hat: 171 Personen hätten die Kriegs-Region verlassen können, teilte das Auswärtige Amt mit. Morgen soll demnach ein zweiter Charterflug starten, der allerdings bereits ausgebucht ist. Ein weiterer soll aber in Planung sein, hieß es. Bis ins Nachbarland Jordanien müssen Deutsche, die aus Israel ausreisen wollen, selbständig gelangen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 18.06.2025 21:00 Uhr