Erster Saisonsieg für Bobfahrerin Kim Kalicki

St. Moritz: Ex-Bob-Weltmeisterin Kim Kalicki hat ihren ersten Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Bei einem deutschen Dreifacherfolg in St. Moritz setzte sie sich mit Anschieberin Leonie Fiebig vor Olympiasiegerin Laura Nolte und Weltmeisterin Lisa Buckwitz durch. Mit dem Sieg machte Kalicki auch Boden in der Zweier-Gesamtwertung auf ihre Teamkolleginnen gut.

