Erster Rettungseinsatz der Bundeswehr in Kabul

Nachrichtenarchiv - 17.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr eine erste Gruppe Menschen aus der Hauptstadt in Sicherheit gebracht. Das Transportflugzeug A400M startete nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums nach Taschkent in Usbekistan. Wie viele Menschen an Bord sind, wurde nicht mitgeteilt. Die Bild-Zeitung berichtet mit Verweis auf Regierungskreise, es hätten nur sieben Personen von der offiziellen Ausflugliste in Sicherheit gebracht werden können. Da die Landung der Maschine stundenlang ungewiss war, hätten nicht mehr Menschen rechtzeitig informiert werden können. Das Flugzeug hatte über Kabul kreisen müssen, weil das US-Militär nach einem Ansturm tausender Menschen den Flugverkehr ausgesetzt hatte. Laut Verteidigungsministerium bleiben Fallschirmjäger der Bundeswehr vor Ort, um weitere Evakuierungsflüge vorzubereiten. Die Luftwaffe will zwischen Kabul und Taschkent eine Luftbrücke einrichten, um deutsche Statsbürger und Ortskräfte über die usbekische Hauptstadt nach Deutschland zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 07:00 Uhr