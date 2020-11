Erster Prozess im Münster Missbrauchsfall

Österreichische Polizei sucht weiter nach zweitem Attentäter

Wien: Auch Stunden nach dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt gibt die Polizei noch keine Entwarnung. Laut Innenminister Nehammer suchen mehrere hundert Beamte nach wie vor nach mindestens einem weiteren Attentäter. Nehammer forderte die Wiener Bevölkerung deshalb auf, zuhause zu bleiben. Bei dem Anschlag am Abend wurden vier Passanten getötet. Außerdem erschoss die Polizei einen Attentäter, der laut Innenministerium ein Anhänger der Terrormiliz IS war. Bei Hausdurchsuchungen in seinem Umfeld wurden mehrere Menschen festgenommen. - Die Täter hatten am Abend in einem Ausgehviertel in der Innenstadt zahlreiche Schüsse abgefeuert und mindestens 15 Menschen verletzt - einige von ihnen schwer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 10:00 Uhr