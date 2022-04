Erster privat organisierter Flug ist unterwegs zur ISS

Von der Leyen sichert Ukraine erneut Unterstützung zu

Kiew: EU-Kommissionschefin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell sind am Mittag in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Während der Zugreise sagte von der Leyen Reportern, ihre wichtigste Botschaft an Präsident Selenskyj sei, dass es einen Weg für die Ukraine in die EU gebe. Ihr Ziel sei es, den Antrag der Ukraine noch in diesem Sommer dem Europäischen Rat vorzulegen. Den Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk nannte die Kommissionschefin "verabscheuungswürdig". Dabei wurden nach jüngsten ukrainischen Angaben 50 Menschen getötet und knapp 100 weitere verletzt. Sie wollten aus dem Osten des Landes fliehen, weil dort eine russische Großoffensive befürchtet wird. Als erste westliche Spitzenpolitikerin hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Nachmittag ein Bild von der Lage im Kiewer Vorort Butscha gemacht. Sie ließ sich dort 20 exhumierte Leichen aus einem Massengrab zeigen und entzündete in einer Kirche Kerzen für die Opfer des Massakers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2022 16:00 Uhr