Erster ostbayerischer Landkreis kann Lockdown beenden

Passau: Mehrere Landkreise in Niederbayern können ihren regionalen Lockdown wegen sinkender Infektionszahlen in Kürze beenden. Im Landkreis Deggendorf lag die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 1.000. Damit dürfen heute wieder Restaurants, Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen - unter Auflagen - öffnen. Bleibt die Inzidenz unter 1.000, könnte der Landkreis Regen morgen öffnen, Dingolfing-Landau am Samstag. Für die Kreise Passau, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau ist noch keine Öffnung in Sicht. Derweil bleibt die Lage in den Kliniken in Freyung und Grafenau angespannt, heißt es auf BR-Anfrage. Alle 18 Intensivbetten sind demnach belegt, zu 75 Prozent mit Covid-Patienten. - Wie die Klinikleitung mitteilte, konnten zur Entlastung noch keine Patienten in andere Bundesländer verlegt werden, weil Angehörige ihre Zustimmung verweigern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.12.2021 03:00 Uhr