Erster Omikron-Fall bestätigt sich auch in Hessen

Frankfurt: In Hessen ist ein Fall der neuen Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden. Die Sequenzierung habe die Variante bei dem gestern bekannt gegebenen Verdachtsfall bestätigt, teilte das hessische Sozialministerium mit. Darüber hinaus gibt es zwei bestätigte Fälle in Bayern. Zuvor hatte auch das Nationale Gesundheitsinstitut in den Niederlanden 13 Infektionsfälle mit der Omikron-Mutation gemeldet. Es handle sich um Passagiere, die im Lauf der Woche mit Flügen aus Südafrika eingetroffen seien, teilt die Behörde mit. Von 600 Südafrika-Rückkehrern waren zuvor 61 positiv auf Corona getestet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 14:00 Uhr