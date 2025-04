Erster High-Tech-Preis an Quantenphysiker aus Garching verliehen

Erstmals High-Tech-Preis des bayerischen Ministerpräsidenten verliehen: Er geht an den Physiker Immanuel Bloch. Söder nannte ihn bei der Preisverleihung einen Pionier der Quantenwissenschaft. Bloch gehöre zur Weltspitze in der Forschung. Der Physiker erhält 300.000 Euro Preisgeld - so viel wie bei keiner anderen Technik-Auszeichnung in Deutschland. Bloch ist aktuell Direktor am Max-Planck-Institut in Garching und Professor an der LMU in München.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.04.2025 22:00 Uhr