Erster Flugschreiber nach Absturz in Indien entdeckt

Ahmedabad: Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Indien läuft die Suche nach der Unglücksursache. Ermittler hoffen dabei auf die beiden Flugschreiber, die Gespräche im Cockpit und weitere Daten aufzeichnen. Eines der beiden Geräte ist Medienberichten zufolge inzwischen gefunden worden. Eine Boeing 787 der Fluggesellschaft Air India mit 242 Menschen an Bord war gestern kurz nach dem Start in der Millionenstadt Ahmedabad abgestürzt. Nur ein Passagier überlebte, er saß am Notausgang. Weitere Personen starben, als die Maschine in ein Wohnheim für Mediziner krachte. Insgesamt ist von mindestens 265 Toten die Rede. Das Flugzeug war auf dem Weg nach London.

