Erster Fall von Blauzungenkrankheit in Bayern ist bestätigt

München: Auch in Bayern ist jetzt die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Wie das Umweltministerium in München am Abend mitteilte, wurde der Ausbruch der Seuche bei einem Betrieb in Aschaffenburg bestätigt. Die Blauzungenkrankheit hatte sich in den vergangenen Monaten von den Niederlanden aus auch in Deutschland ausgebreitet. Sie befällt ausschließlich Wiederkäuer wie Schafe, Rinder und Ziegen. Tierversicherer rechnen mit Millionenschäden. Die Behörden empfehlen Landwirten, Tiere gegen die Krankheit impfen zu lassen. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 03:00 Uhr