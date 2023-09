Erster Erstligasieg für Heidenheim

Zum Sport: Der spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat den Großen Preis von Singapur in der Formel 1 gewonnen. Platz zwei belegte der Brite Lando Norris im McLaren vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Mercedes. Der Weltmeister und Seriensieger dieses Jahres, der Niederländer Max Verstappen, belegte Rang fünf. In der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Heidenheim seinen ersten Sieg geschafft. Gegen Werder Bremen stand es am Ende 4 zu 2. Die Ergebnisse der Zweiten Liga: Sankt Pauli - Kiel 5:1 Hannover - Osnabrück 7:0 und Hertha - Braunschweig 3:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 18:00 Uhr