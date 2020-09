Erster Coronafall in Flüchtlingslager Moria

"Charlie Hebdo"-Prozess hat begonnen

Paris: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess um die blutigen Anschläge auf die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt in Paris begonnen. Auf der Anklagebank sitzen elf Personen, gegen drei weitere wird in Abwesenheit verhandelt. Sie sollen an der Vorbereitung der islamistisch motivierten Anschläge Anfang 2015 beteiligt gewesen sein. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen - bis hin zu lebenslänglich. Das Gericht will rund 150 Zeugen und Experten hören, fast 50 Prozesstage sind angesetzt. An den Zeitungskiosken in Frankreich liegt heute die jüngste Ausgabe von "Charlie Hebdo" aus. Dort sind die Karikaturen des Propheten Mohammed abgedruckt, die für die Terroristen damals der Anlass für ihre Anschläge mit insgesamt 17 Toten waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 12:45 Uhr