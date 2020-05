Erster bemannter SpaceX-Flug zur ISS gestartet

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cape Canaveral: Nach knapp neunjähriger Unterbrechung sind erstmals wieder Austronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die US-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley hoben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab, wie Live-Bilder der NASA zeigten. Sie flogen mit einer Falcon-9-Rakete des privaten Unternehmens SpaceX - zum ersten Mal befördert damit ein privater Anbieter im Auftrag der NASA Astronauten ins All. Der erste Versuch war am Mittwoch wegen schlechten Wetters abgesagt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 21:45 Uhr