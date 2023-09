Erster afrikanischer Klimagipfel hat begonnen

Nairobi: In der kenianischen Hauptstadt hat der erste afrikanische Klimagipfel begonnen. Zum Auftakt nannte Kenias Präsident Ruto den Kampf gegen die Erderwärmung eine einmalige Chance für den Kontinent, Investitionen in Milliardenhöhe anzuziehen. Afrika könnte beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle übernehmen, wenn es reiche Staaten dabei unterstütze. Beim ersten afrikanischen Klimagipfel sind auch Vertreter der Bundesregierung. Dabei geht es etwa um die Umwandlung von Schulden, wenn es dafür mehr Klimaschutz gibt. Außerdem soll in Kenia grüner Wasserstoff für die energieintensive Produktion von Düngemitteln genutzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 23:00 Uhr