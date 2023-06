Kurzmeldung ein/ausklappen Erster AfD-Landrat Deutschlands sorgt für entsetzte Reaktionen

Sonneberg: Die AfD hat erstmals einen Landratsposten in Deutschland geholt. In der Stichwahl im thüringischen Kreis Sonneberg an der Grenze zu Bayern setzte sich Robert Sesselmann durch - mit knapp 53 Prozent der Stimmen. Der CDU-Kandidat Jürgen Köpper unterlag, obwohl er auch von Linken, SPD, Grünen und FDP unterstützt wurde. Vor allem der Zentralrat der Juden reagierte mit Bestürzung auf das Ergebnis. Präsident Schuster sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von einem "Dammbruch". Es beunruhige ihn zutiefst, dass so viele Menschen einer Partei zustimmten, die laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem ist. Der thüringische SPD-Vorsitzende Maier machte für den Erfolg Sesselmanns auch die Minderheitsregierung im Land verantwortlich, der er als Innenminister selbst angehört. Es gebe zu wenige Fortschritte bei Themen, die die Menschen bewegten. Man drehe sich zu oft im Kreis, so Maier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 06:00 Uhr