Erster Abi-Durchschnitt nach Corona liegt bayernweit bei 2,24

München: In Bayern liegt der diesjährige Abitur-Durchschnitt bei 2,24. Nach Angaben von Kultusminister Piazolo ist dies etwas schlechter als in den beiden Coronajahren und entspricht wieder dem Vor-Pandemie-Niveau. Beim diesjährigen Abiturjahrgang gab es demnach keine Erleichterungen mehr in der Oberstufe. Piazolo zeigte sich zufrieden: Die Zahlen zeigten, dass man die Auswirkungen der Pandemie aufgefangen habe. Morgen bekommen die rund 35.000 Abiturientinnen und Abiturienten der öffentlichen Schulen in Bayern ihre Abschlusszeugnisse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 13:00 Uhr