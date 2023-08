Ersten Klimaaktivisten droht nach Münchner Allgemeinverfügung Geldbuße

München: Nach den jüngsten Klima-Protesten in München ist eine Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung in Kraft getreten. Ersten Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" droht nun bereits eine Geldbuße von bis zu 3.000 Euro. Sie hatten laut Polizei gestern Nachmittag Blockadeaktionen im Stadtgebiet durchgeführt, diese aber entgegen der Allgemeinverfügung nicht angemeldet. Bis zum 13. September sind in München unangemeldete Proteste verboten, bei denen sich Personen auf ausgewiesenen Routen für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge festkleben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 07:00 Uhr