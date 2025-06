Erste Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Nationalgarde in L.A.

Los Angeles: In der kalifornischen Metropole ist es nach dem Eintreffen der ersten 300 Nationalgardisten zu einer Konfrontation mit Demonstranten gekommen. Fernsehbilder zeigen, wie an einem US-Bundesgefängnis in der Stadt Soldaten und Sicherheitskräfte zum Teil mit Tränengas vorgehen, um Demonstranten zurückzudrängen. Nach Medienberichten wurden auch Rauchgranaten und Pfefferspray eingesetzt. Die Soldaten hatten erst kurz vorher Stellung bezogen. Insgesamt schickt Präsident Trump 2.000 Nationalgardisten nach L.A.. Die Soldaten sollen nach seinen Worten für Recht und Ordnung sorgen. Trump reagiert damit auf die massiven Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Behörde hatte nach Razzien zahlreiche Migranten festnehmen lassen. Gegenüber Reportern schloss Trump nicht aus, auch in anderen Städten Soldaten einzusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2025 01:00 Uhr