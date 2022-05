Erste Zivilisten sollen Stahlwerk in Mariupol verlassen haben

Nachrichtenarchiv - 01.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj geht davon aus, dass Russland seine Streitkräfte im Osten des Landes weiter verstärkt. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte er, in Zweidritteln der zurückeroberten Gebiete in der Ukraine hätten die Behörden wieder ihre Arbeit aufgenommen. Man kehre dort zur Normalität zurück. Aus anderen Städten werden weitere Angriffe gemeldet: Etwa aus der Stadt Cherson im Süden oder aus Dnipro und Charkiw. Aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol sollen sich inzwischen erste Zivilsten in Sicherheit gebracht haben, die ukrainische Seite spricht von 20, die russische Seite von 25 Menschen. In dem Stahlwerk harren derzeit immer noch hunderte Soldaten und Zivilisten aus.

