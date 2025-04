Erste Welle neuer US-Zölle ist in Kraft getreten

Washington: Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind in Kraft getreten. Weitere Zölle folgen in einem zweiten Schritt am kommenden Mittwoch. Ab dann gilt etwa für die EU ein Aufschlag von 20 Prozent für viele Güter und Dienstleistungen. Bestimmte Waren sind ausgenommen. Dazu gehören unter anderem Produkte, für die bereits noch höhere Zolltarife gelten wie Stahl- und Aluminiumprodukte oder Autos und Autoteile. Einige Länder haben bereits angekündigt, sich zu wehren - darunter China, nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die EU-Kommission hat ebenfalls Gegenmaßnahmen vorbereitet. Politiker und Ökonomen weltweit kritisierten Trumps Vorgehen scharf, die Börsen reagierten mit deutlichen Kursabschlägen.

