Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen Bayern

München: In Bayern gibt es heute erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi plant Aktionen unter anderem in Marktredwitz, Arzberg, Wunsiedel, Selb und Sulzbach-Rosenberg. Betroffen sind Stadtverwaltungen, Bauhöfe oder Kitas. Verdi will Druck machen vor der nächsten Tarifrunde mit Bund und Kommunen in knapp zwei Wochen. Es geht um bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften fordern acht Prozent mehr Geld für sie, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Kommunen weisen das als nicht finanzierbar zurück, aber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2025 01:00 Uhr