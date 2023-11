Erste Verletzte werden von Gaza nach Ägypten gebracht

Rafah: Die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in Nahost für den Personenverkehr geöffnet worden. Schwer verletzte Palästinenser sollen in Ägypten medizinisch versorgt werden. Nahe der Grenze steht ein Feldlazarett mit etwa 300 Betten bereit. Augenzeugen berichten, dass eine erste Gruppe in Krankenwagen über die Grenze gebracht wurde. Die Krankenhäuser im Gazastreifen können die vielen verletzten Menschen nicht mehr versorgen, es fehlt etwa an Medikamenten und Stromgeneratoren. Die Transporte wurden möglich durch eine Vereinbarung, die von Ägypten, Israel und der militant-islamistischen Hamas getragen wird. Sie kam offenbar mit Hilfe von Katar zustande. Berichten zufolge sollen auch Ausländer und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft aus dem Gazastreifen ausreisen dürfen. Bisher waren nur LKW-Transporte für Hilfsgüter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 12:00 Uhr