Erste US-Bundesstaaten lockern Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach den neuen Richtlinien von US-Präsident Trump haben erste Bundesstaaten vorsichtige Lockerungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Der Gouverneur von Texas, Abbot, sagte, derzeit geschlossene Läden dürften ab Freitag nächster Woche wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Die ersten Parks unter Verwaltung des Bundesstaats sollen bereits am Montag wieder aufmachen. Die Schulen bleiben in diesem Schuljahr geschlossen. In Minnesota dürfen neben Parks auch Golfplätze, Freiluft-Schießstände und Läden zum Verkauf von Angelködern wieder öffnen. Präsident Trump hatte vorgestern einen dreistufigen Plan für einen Weg zurück in die Normalität vorgestellt. Gestern griff er auf Twitter mehrere demokratisch regierte Bundesstaaten wegen ihrer strengen Schutzmaßnahmen an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 06:00 Uhr