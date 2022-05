Erste ukrainische Soldaten werden an deutscher Panzerhaubitze ausgebildet

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Idar-Oberstein: Die ersten ukrainischen Soldaten sind zur Ausbildung an der Panzerhaubitze in Rheinland-Pfalz angekommen. Sie sollen nach Informationen der Deutschen Presseagentur an der Artillerieschule der Bundeswehr in den Umgang in das Waffensystem eingewiesen werden. Zur Verteidigung gegen den russischen Angriff stellen Deutschland und die Niederlande der Ukraine insgesamt zwölf Panzerhaubitzen. Diese werden von je fünf Soldaten bedient. - Ukrainische Streitkräfte melden derweil Erfolge. Laut Generalstab wurden rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes mehrere Ortschaften zurückerobert. Auch aus der Stadt selbst würden die russischen Besatzer nach und nach zurückgedrängt, so Präsident Selenskyj. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister der mittlerweile fast vollständig zerstörten Hafenstadt Mariupol sind die letzten ukrainischen Streitkräfte im Asow-Stahlwerk weiterhin "Dutzenden" Angriffen ausgesetzt. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 09:45 Uhr