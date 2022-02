Erste Todesopfer nach russischer Invasion in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bei der russischen Invasion in die Ukraine hat es bereits erste Todesopfer gegeben. Etwa 40 Soldaten und zehn Zivilisten sind getötet worden, heißt es nach offiziellen ukrainischen Angaben. Der Präsident der Ukraine, Selenskyi, rief die Bevölkerung auf, das Militär zu unterstützen. Jeder, der dazu bereit sei, Waffen einzusetzen und über Kampferfahrung verfüge, solle sich bei den ukrainischen Truppen melden. Seit den frühen Morgenstunden läuft die russische Invasion. Es werden überwiegend Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen auf die militärische Infrastruktur der Ukraine gemeldet. Aber auch mehrere Städte stehen unter Beschuss, Explosionen gibt es auch in der Hauptstadt Kiew. Zugleich marschieren russische Bodentruppen aus verschiedenen Richtungen auf ukrainisches Gebiet ein. Inzwischen reagieren auch Länder im Osten auf die Invasion. Litauen will den Ausnahmezustand ausrufen. Die Republik Moldau hat ihren Luftraum bereits geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 13:00 Uhr