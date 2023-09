Erste THW-Lieferung in Libyen eingetroffen

Bengasi: Im Überschwemmungsgebiet in Libyen ist eine erste Lieferung des Technischen Hilfswerks eingetroffen. Wie ein Sprecher des THW mitteilte, landeten am Abend zwei Bundeswehrflugzeuge mit insgesamt 30 Tonnen Hilfsgütern in Bengasi. An Bord waren unter anderem Zelte, Feldbetten, Isomatten und Wasserfilter. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz rechnet nach den Überschwemmungen mit einem langen Erholungsprozess. Es werde Monate, vielleicht Jahre dauern, sagte der Leiter der Libyen-Delegation des IKRK. Die Behörden in dem nordafrikanischen Land rechnen damit, dass bei bei der Katastrophe bis zu 20.000 Menschen ums Leben gekommen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 20:00 Uhr