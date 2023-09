Erste THW-Hilfslieferung ist in Libyen eingetroffen

Bengasi: Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen ist eine erste Lieferung des Technischen Hilfswerks im Land eingetroffen. Zelte mit Beleuchtung, Feldbetten, Decken, Isomatten, Wasserfilter und Stromgeneratoren sollen jetzt in das Katastrophengebiet um die schwer betroffene Hafenstadt Darna gebracht werden. Auch das Welternährungsprogramm hat die Versorgung Tausender Familien in Libyen mit Lebensmitteln aufgenommen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond ist die Zahl der Toten in Darna auf mindestens 11.300 gestiegen. Mehr als 10.000 Menschen werden noch vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 09:00 Uhr